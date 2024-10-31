В Долгопрудном наладят выпуск импортозамещающих деталей для грузового транспорта

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Долгопрудный появилось импортозамещающее предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания ООО «УДТ-Техника» реализовала проект на земельном участке, переданном по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Также компания наладит производство ремкомплектов – наборов деталей для техобслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.
Подобрать земельный участок под проект можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Компания ООО «УДТ-Техника» реализовала проект на земельном участке, переданном по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Сейчас компания закупает и налаживает оборудование. Инвестиции в проект составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», – отметила Зиновьева.На предприятии будут выпускать рукава высокого давления, которые используются в гидравлических системах разных видов техники и оборудования.
Также компания наладит производство ремкомплектов – наборов деталей для техобслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.
Подобрать земельный участок под проект можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская