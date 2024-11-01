Обучение для бизнеса в Подмосковье в этом году прошли 14,5 тыс. предпринимателей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области с начала года обучение для бизнеса прошли 14,5 тыс. предпринимателей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Каждый год мы проводим около 100 образовательных мероприятий для предпринимателей. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тыс. человек. Это на 17% больше, чем за весь предыдущий год. За последние же пять лет в обучение разным направлениям предпринимательской деятельности были вовлечены более 60 тыс. жителей Подмосковья», – рассказала зампред.Образование для предпринимателей в Московской области организовано в таких форматах, как тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и так далее. Мероприятия проходят в онлайн и в офлайн-форматах. Они адресованы начинающим и действующим предпринимателям.
По данным подмосковного Мининвеста, самой популярной образовательной программой для бизнеса на данный момент является «Программа бизнес-наставничества». Под руководством опытных бизнес-экспертов участники получают знания для запуска и развития проекта. Каждый участник получает своего наставника. В финале проходит защита проектов и определяется победитель.
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Лора Луганская