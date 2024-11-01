Обучение для бизнеса в Подмосковье в этом году прошли 14,5 тыс. предпринимателей

Экономика России получит серьезный удар, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в беседе с «Газетой.ру». По его словам, сократив рабочее время при имеющейся острой нехватке сотрудников, государство лишь усилит давление «на те ресурсы, которые и так на пределе».