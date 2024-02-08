Подмосковье вновь пошло в число лидеров среди регионов по поддержке экспорта

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области снова включили в число победителей ежегодного рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Рейтинг отражает уровень экспортной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Его ежегодно составляет АО «Российский экспортный центр».
«По итогам 2023 года наш Фонд поддержки ВЭД взял бронзу по числу субъектов МСП, получивших услуги, серебро – по объёму поддержанного экспорта и золото –по количеству компаний, выведенных на экспорт. Число МСП, получивших экспортную поддержку фонда, составило 1585. Это более чем в три раза выше планового показателя», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
При этом, по её словам, количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140, что в 1,6 раза выше цели. А объём поддержанного экспорта оказался в 2,6 раза выше целевого показателя.
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«По итогам 2023 года наш Фонд поддержки ВЭД взял бронзу по числу субъектов МСП, получивших услуги, серебро – по объёму поддержанного экспорта и золото –по количеству компаний, выведенных на экспорт. Число МСП, получивших экспортную поддержку фонда, составило 1585. Это более чем в три раза выше планового показателя», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Лора Луганская