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Подмосковье вновь пошло в число лидеров среди регионов по поддержке экспорта

08 февраля 2024, 22:58
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области снова включили в число победителей ежегодного рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Рейтинг отражает уровень экспортной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Его ежегодно составляет АО «Российский экспортный центр».

«По итогам 2023 года наш Фонд поддержки ВЭД взял бронзу по числу субъектов МСП, получивших услуги, серебро – по объёму поддержанного экспорта и золото –по количеству компаний, выведенных на экспорт. Число МСП, получивших экспортную поддержку фонда, составило 1585. Это более чем в три раза выше планового показателя», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


При этом, по её словам, количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140, что в 1,6 раза выше цели. А объём поддержанного экспорта оказался в 2,6 раза выше целевого показателя.

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Трёх подмосковных учёных отметили государственными званиями за вклад в животноводство
08 февраля 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Сразу трое сотрудников Федерального исследовательского центра животноводства им. академика Л. К. Эрнста удостоены звания заслуженных деятелей науки России. Так оценён их вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
ФГБНУ им. Л.К. Эрнста уже много лет решает первостепенную для России задачу продовольственной безопасности.

В числе сотрудников, отмеченных высокими званиями, – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра Владимир Двалишвили. Это ведущий учёный в области кормления, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Опубликовал около 250 научных работ, подготовил молодых специалистов.

Заслуженным деятелем науки России также стал Ахмед Имаш оглы Абилов – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории ФГБНУ им. Л.К. Эрнста. Он автор более 230 научных трудов, блестящий специалист в области биологии воспроизведения сельскохозяйственных животных, удостоен многих наград.

Магомед Чабаев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела центра. Изучает физиологический метаболизм сельскохозяйственных животных, занимается проблемами совершенствования систем кормления и кормопроизводства, определением норм потребностей животных в энергии и питательных веществах. Его разработки успешно внедрены на многих российских сельхозпредприятиях.

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Подмосковным учёным вручили 25 премий губернатора на 10 млн рублей
08 февраля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области в День российской науки состоялось вручение научных премий губернатора. Десятью премиями за коммерциализацию научных и научно-технических результатов за 2023 год в сферах науки, технологии, техники и инноваций отмечены три лауреата и семь авторских коллективов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ещё 15 премий по результатам работы год получили молодые учёные и специалисты. Их награждали индивидуально и в составе авторских коллективов. Награды вручила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Общая сумма премий, полученных нашими учёными по итогам 2023 года за коммерциализацию своих разработок, составляет 10 млн рублей. А сумма премий для молодых учёных и специалистов достигла 10,5 млн рублей. Это 15 премий по 700 тысяч рублей каждая», – пояснила зампред.
Так, премией отмечен проект коллектива молодых учёных из ФГУП «ВНИИФТРИ». Это полевой комплекс, позволяющий замерять различные параметры гравитационного поля Земли в одной точке. Разработка имеет практическое значение для поиска полезных ископаемых и в решении других задач.

Премии за коммерциализацию получили сотрудники предприятий и организаций из Люберец, Жуковского, Дубны, Пушкинского, Истры, Раменского, Королёва и Ступина.

В их числе – начальник отделочного производства АО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ – Томилино» из Люберец Елена Максимова. Она разработала и внедрила технологические режимы предварительной промывки, крашения и отделки тканей из метаарамидных волокон. Такие ткани используются для пошива спецодежды, защищающей от термических рисков. Её применяют в работе пожарные и электрики.

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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара на уровне 91 рубля
08 февраля 2024, 17:58

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что курс доллара в ближайшую неделю будет находится на уровне примерно 91 рубля.
Он добавил, что серьёзных изменений в курсе валют в ближайшее время также не предвидеться.

По его словам, на рубль влияет дисбаланс между объёмом поступающей валюты и спросом на неё импортеров и инвесторов.

«А импорт стабильно высок. Отсюда ситуация, когда предложение инвалют не может достаточно комфортно удовлетворить спрос на них. В то же время жёсткая политика ЦБ по ключевой ставке, временный контроль продажи экспортной выручки и валютные интервенции ЦБ удерживают нацвалюту от ослабления. Серьёзных изменений валютных курсов в ближайшее время не предвидим, доллар продолжит двигаться вокруг отметки 91 рубль», — отметил в беседе с Газета.ру Бахтин.

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#рубль
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В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников
08 февраля 2024, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Подмосковья вместе с Прокуратурой региона позаботятся, чтобы бизнес нёс ответственность за тех, кто принимается на работу, в том числе за мигрантов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании расширенной коллегии надзорного ведомства.
«Везде, где идёт активное развитие, в Московском регионе невозможно обойтись без трудовой миграции. И в этой связи ведётся большая работа по проведению мероприятий, связанных с регулированием миграционных потоков и всего того, что является крайне чувствительной темой для жителей. Совместно с прокуратурой мы подготовили некий циркуляр, чтобы можно было сформировать нормативную базу, когда собственники, осуществляющие бизнес, несли бы ответственность за тех, кого берут на работу», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что в сфере миграционной политики стоят большие задачи. Прокурорский корпус внимательно следит, чтобы на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, не размещались хостелы и гостевые дома.

Также необходимо усовершенствовать систему учёта и контроля за прибывающими из-за рубежа гражданами.

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#работа
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Китай больше не является основным поставщиком товаров в США
Мексика превзошла Китай как главный импортер товаров в США
08 февраля 2024, 16:36

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Мексика превзошла Китай в качестве главного поставщика товаров в США впервые с начала века.
Мексика увеличила поставки на пять процентов до 475 миллиардов долларов в 2023 году, в то время как китайский импорт сократился на 20 процентов до 427 миллиардов долларов. Это свидетельствует о значительном изменении в экономических связях, вызванном геополитической напряженностью и торговыми конфликтами.

В свете этого, администрация Белого дома призывает к поиску альтернативных поставщиков в странах-союзниках или к возвращению производства на родину. Однако эксперты отмечают, что статистика может быть искажена открытием заводов китайских производителей в Мексике для обхода торговых ограничений, сообщает lenta.ru.

Подобное изменение в динамике поставок, особенно в чувствительных категориях, как компьютеры, электроника и фармацевтика, скорее всего, связано с политическими решениями, а не с другими факторами. Также стоит отметить, что в январе отток средств инвесторов с китайских бирж достиг 1,7 триллиона долларов, большая часть которых направилась на фондовый рынок США.

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В Красногорске построят предприятие по выпуску лечебного питания
08 февраля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Новое предприятие по выпуску лечебного питания появится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Компания «Технологии Биосинтеза», которая будет расширять предприятие, занимается производством парентерального и интегрального питания, которое необходимо для комплексной терапии пациентов, неспособных самостоятельно принимать пищу.

«Важный импортозамещающий проект в области медицины будет реализован в г.о. Красногорск на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Инвестиции в проект компании «Технологии Биосинтеза» составят 1,3 млрд рублей. На предприятии планируется создать 120 рабочих мест. Завод начнет работать уже в 2026 году»,— поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на территории предприятия будут находится производственный и складской корпус, с административно-бытовыми помещениями и контрольно-аналитическая лаборатория.

Помимо этого, лекарства будут поставляться в медучреждения России, Казахстана, Армении, Киргизии и республики Беларусь.

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#екатерина зиновьева
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Подмосковным аграриям компенсируют часть затрат на сертификацию продукции
08 февраля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Значительная часть затрат на сертификацию продукции для производителей агропромышленного комплекса Московской области будет компенсирована в рамках программы господдержки, подать заявление на участие в этой программе можно с 1 по 29 февраля включительно, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Эта мера государственной поддержки позволит возместить региональным производителям от 50 до 90 процентов затрат. Поддержка распространяется на широкую группу товаров, включая зерновые, молочную, рыбную и мясную продукцию», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Компенсация предоставляется на затраты на различные ветеринарные и санитарные мероприятия, доставку и утилизацию опытных образцов, добровольную сертификацию и пр.

Заявки принимаются онлайн — на платформе «Мой экспорт».

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#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»
Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы «Роснефти»
08 февраля 2024, 03:24

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Представители Министерства экономики Германии пригласили представителей российской компании «Роснефть» на слушания, связанные с возможной национализацией ее активов нефтяными компаниями Германии. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны, передает Der Spiegel.
Согласно информации, федеральное министерство экономики предположительно организует слушания, нацеленные на обсуждение возможной национализации активов компании «Роснефть» в Германии. Данные слушания, как ожидается, связаны с истечением срока доверительного управления долей «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который наступит в марте.

По данным агентства Reuters, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и возможно, действие доверительного управления будет продлено. Это управление было установлено с сентября 2022 года.

Российская группа «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, расположенного в Бранденбурге. Согласно заявлению американского экономиста Ричарда Вольфа, отсутствие доступа к российским энергоресурсам лишило Германию лидерства в Евросоюзе, вынуждая немцев обращаться за топливом к США.

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#европа
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#спрос
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В Подмосковье пройдут рейды по контролю качества мясной продукции
07 февраля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На подмосковных рынках и ярмарках в течение месяца будут выявлять некачественную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Месячник пройдёт с 5 февраля по 7 марта. В план проверки включены все продовольственные рынки, ярмарки и другие торговые объекты региона, которые реализуют на своих прилавках свежее мясо и продукты его переработки», – пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, контрольные мероприятия его сотрудники проведут вместе с подведомственными учреждениями и администрациями муниципалитетов.

В Минсельхозпроде напомнили, что в Московской области разрешена продажа продукции, прошедшей ветеринарный контроль.

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