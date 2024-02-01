В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы

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Затраты при выходе на маркетплейсы для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Московской области субсидируют, в регионе начался приём заявок на получение таких компенсаций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидия составляет до 50 процентов затрат или до 500 тысяч рублей. Подать заявку можно в течение года», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.В льготной программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов России, включая «Яндекс.Маркет», OZON, «СберМегаМаркет» и «Авито». Субсидирование участников маркетплейсов в Московской области проводится уже четвёртый год. За это время поддержку получили более 560 бизнесменов, сумма компенсаций составила 145 млн рулей.
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