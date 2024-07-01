Подмосковье вошло в топ-10 регионов-лидеров по уровню доходов населения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в топ-10 рейтинга по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замкнув десятку сильнейших. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
«Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Подмосковье составило в прошлом году 5,5. Доля населения за чертой бедности составляет 2,22%. Она уменьшилась на 0,5 процентных пункта», – говорится в исследовании.Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ (3,96). Второе место занимает ещё один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,45. Третье место в текущем рейтинге досталось Чукотке (2,89). Замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия.
Отмечается, что российская экономика в 2023 году показала динамичный рост, и это отразилось и на благосостоянии россиян. Выросли зарплаты и доходы населения, снизилось число граждан с доходами ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы населения выросли на 5,6%.
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Лора Луганская