Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
«В числе лидеров также – Севастополь и Карачаево-Черкесия. Там число занятых увеличилось на 9,8% и 7,2% соответственно. Ещё один лидер – Калужская область. В этих четырёх регионах занятость населения выросла в 2023 года более чем на 1 млн человек. Лидер по числу занятых – Москва, где работают 7,2 млн человек. Это 10% от общероссийского количества работников», – говорится в сообщении.В 2023 году число занятых в 52 российских регионах увеличилось, а в 33, напротив, сократилась. Больше всего рабочих мест в Московской области. Этот показатель вырос а регионе на 13,9%.
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