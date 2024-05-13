Подмосковье возглавило рейтинг по объёму введённого жилья за 2023 год

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область стала лидером по объёму введённого жилья в абсолютном выражении за 2023 год. В регионе было построено 12,5 млн кв. м. или 11,3% от введённого в России объема жилых помещений. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
На втором месте – Краснодарский край (7,6 млн «квадратов» или 6,9%), на третьем – Москва (7,3 млн кв. м. или 6,6%).
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На втором месте – Краснодарский край (7,6 млн «квадратов» или 6,9%), на третьем – Москва (7,3 млн кв. м. или 6,6%).
«Больше всего жилья в пересчёте на одного жителя среди регионов страны в минувшем году было введено в Ленинградской и Тюменской областях, а также в Чечне. Подмосковье – на четвёртом месте. Там ввели 1,443 кв. м жилья на человека», – говорится в публикации.В исследовании также сказано, что положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдалась в прошедшем году в 76 российских регионах, отрицательная – в девяти.
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Лора Луганская