Подмосковье заняло первое место в России по количеству социальных предприятий

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На территории Московской области действует более тысячи предприятий социальной направленности, по этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Для поддержки этого типа бизнеса в Подмосковье предусмотрена специальная субсидия, о её востребованности рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«В сфере социального предпринимательства в Подмосковье работает 1125 компаний, заявки на субсидии для этого типа бизнеса принимались с 1 по 30 августа, в бюджете региона на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Подано 330 заявок», — рассказала Екатерина Зиновьева.Она отметила, что в регионе также есть субсидии на выход на маркетплейсы и развитие франшиз, а также на модернизацию и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Предусмотрены также гранты для молодых предпринимателей, а со 2 сентября начался приём заявок на новый тип поддержки: субсидии промышленным предприятиям на покупку оборудования.
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