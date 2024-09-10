Подмосковье заняло первое место в России по количеству социальных предприятий

На территории Московской области действует более тысячи предприятий социальной направленности, по этому показателю регион занимает лидирующее место в стране. Для поддержки этого типа бизнеса в Подмосковье предусмотрена специальная субсидия, о её востребованности рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.