В Подмосковье запускают ИИ-проверку документов на субсидии для бизнеса

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Проверять документы, которые предприниматели подают на получение различных субсидий в Московской области, будет искусственный интеллект, запустить этот проект планируется уже в октябре текущего года. Об этом доложила на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.
«Мы будем внедрять технологию компьютерного зрения. Сейчас, когда бизнес подаёт документы на субсидию, их проверяют наши сотрудники. Это тяжёлый труд. Мы анализируем в среднем больше 33 тысяч документов в год и это не типовые документы, не скан паспорта, а именно индивидуальные. И по заявлениям приходило до шести доработок. Проверка искусственным интеллектом позволит снизить трудозатраты и наших сотрудников, и бизнеса. И ускорит время рассмотрения заявок. Мы планируем, что в октябре этого года мы запустим эту систему в эксплуатацию», — сказала Екатерина Зиновьева.Она добавила, что проверка документов искусственным интеллектом будет внедрена на платформе регионального портала госуслуг, через который отправляются заявки на субсидии.
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