В Химках ввели в эксплуатацию новый бизнес-центр

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Бизнес-центру, построенному в химкинском микрорайоне Подрезково, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Трехэтажный бизнес-центр стал частью современного складского комплекса, который обеспечит дополнительные возможности для ведения бизнеса в Подмосковье», — говорится в сообщении.Всего в новом бизнес-центре смогут работать около 200 человек. На первом этаже офисное пространство сделано в свободной планировке, на втором и третьем этажах созданы пространства опен-спейс. Здание расположено рядом с жилыми кварталами, остановками общественного транспорта и ж/д платформой.
Инвестиции в создание бизнес-центра в Подрезкове составили около 46 миллионов рублей.
Читайте также:
В 2024 году Королёв продемонстрировал устойчивый рост социально-экономических показателей
Около 400 представителей 25 стран соберёт в Дубне Международный форум особых экономических зон
Более 200 подмосковных МСП-предприятий модернизируют за счёт субсидий
Лев Каштанов