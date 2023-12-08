Подмосковные аграрии с начала года получили более 4 млрд рублей субсидий

Фото: Минсельхозпрод МО
На поддержку аграриев в Московской области с начала года уже направлено, 4,3 млрд рублей субсидий. Это более 80% от годового плана, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сказали в пресс-службе ведомства.
«В Подмосковье существует 33 субсидии, 23 из них – с софинансированием из федерального бюджета. В текущем году на поддержку аграриев уже переведено 4,3 млрд рублей. Мы уделяем большое внимание развитию фермерских проектов в Подмосковье, каждый год выделяем грантовые средства на развитие семейных ферм и «Агростартапов», помогаем оформить и подать документы на господдержку», – отметил Мурашов.Ранее сообщалось, что всего в 2023 году Минсельхозпрод Московской области предоставит аграриям 5,1 млрд рублей поддержки.
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Лора Луганская