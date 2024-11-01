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Подмосковные самозанятые заработали за девять месяцев более 115 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Работающие в Московской области самозанятые получили за девять месяцев этого года более 115 млрд рублей дохода. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Подмосковье за девять месяцев самозанятые заработали более 115 млрд рублей и сформировали свыше 56 млн чеков. Средний чек составляет около 2053 рублей. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство», – сказала Зиновьева.
С начала года в регионе зарегистрировали более 140 тыс. самозанятых. А всего с 2019 года, когда начал действовать специальный налоговый режим, число самозанятых превысило 793 тыс. человек. Всего они заработали более 381 млрд рублей.



Как напомнили в региональном Мининвесте, Московская область находится в тройке лидеров среди регионов России по числу зарегистрированных самозанятых.

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#екатерина зиновьева
Подмосковье вышло в лидеры по производству кормов для домашних животных
01 ноября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятия Московской области за девять месяцев этого года увеличили производство кормов для домашних животных. Объём выпущенной продукции превысил 316,5 тыс. тонн, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Региональные предприятия выпустили более 47% от общего объёма корма для непродуктивных животных, произведённых в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема, заняв лидирующую позицию в стране», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в регионе работают несколько крупных предприятий по производству кормов для домашних питомцев. Среди них – ООО «Марс», OOO «НПЦКТ», ООО «Глобал Петфуд», АО «РУСКАН» и ООО «ПЕТКОРМ».

Так, в линейке кормов для кошек ООО «Глобал Петфуд» из Раменского городского округа представлены паштеты премиум класса, кусочки в соусе и желе под брендом «Гламурр» со вкусами говядины, индейки, кролика, курицы, рыбы и ягнёнка.

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Обучение для бизнеса в Подмосковье в этом году прошли 14,5 тыс. предпринимателей
01 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области с начала года обучение для бизнеса прошли 14,5 тыс. предпринимателей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Каждый год мы проводим около 100 образовательных мероприятий для предпринимателей. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тыс. человек. Это на 17% больше, чем за весь предыдущий год. За последние же пять лет в обучение разным направлениям предпринимательской деятельности были вовлечены более 60 тыс. жителей Подмосковья», – рассказала зампред.
Образование для предпринимателей в Московской области организовано в таких форматах, как тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и так далее. Мероприятия проходят в онлайн и в офлайн-форматах. Они адресованы начинающим и действующим предпринимателям.

По данным подмосковного Мининвеста, самой популярной образовательной программой для бизнеса на данный момент является «Программа бизнес-наставничества». Под руководством опытных бизнес-экспертов участники получают знания для запуска и развития проекта. Каждый участник получает своего наставника. В финале проходит защита проектов и определяется победитель.

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Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования
01 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования, значительная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к процентной ставке регулятора. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи молодых экономистов «Что будет дальше».
Она подчеркнула, что с июля этого года в рознице отмечается достаточно серьёзное замедление. Ежемесячные темпы роста сократились примерно в два раза – с 2% до менее чем 1%. Таким образом становится понятно, что абсолютно все ограничивающие меры оказывают влияние на розницу.

Одновременно с этим отмечается, что корпоративное кредитование всё ещё растёт годовым темпом более 20%, а существенная часть компаний и отраслей оказалась не очень чувствительно к процентной ставке ЦБ РФ. В связи с этим имеет место кредитный перегрев.

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#экономика
#кредиты
#рынок
#меры
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Московские компании развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
01 ноября 2024, 11:41

Фото: iStock/ Vitalii Pasichnyk

Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий — в особенности это производство оборудования для нефтеперерабатывающей области, сообщает mos.ru.
Самым перспективным направлением сотрудничества заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов считает область высоких технологий и проекты по цифровизации промышленности. В рамках международной бизнес-миссии московские промышленники устроили более 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.

«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичные компании «Компрессорные технологии» и «Деморобот» обсудили условия сотрудничества с иностранными коллегами. Также оказалось, что большая часть — около 70 процентов — общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.

Лишь на товары машиностроения приходится более 20 процентов московского экспорта в данные страны. Далее идет сфера фармацевтики и косметики — поставки товаров из этих отраслей в регион за первое полугодие выросли в три раза в сравнении с 2023 годом. Также экспорт вырос в такие страны, как Ирак, Кувейт, Оман и Катар.

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Более 200 торговых центров по всей России могут столкнуться с банкротством
«Ъ»: более 200 торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 году
01 ноября 2024, 10:37

Фото: iStock/NiseriN

Более 200 российских торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Опрошенные изданием эксперты назвали несколько факторов такой угрозы. К основным относится рост кредитной нагрузки торговых центров после резкого повышения ключевой ставки Центробанком России до рекордного показателя в 21%. В следствие этого появились трудности с обслуживанием долговых обязательств торговых объектов.

На фоне этих проблем их собственники через Союз торговых центров обратились к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать дополнительную господдержку торгово-развлекательной отрасли. В частности, они предложили предоставить владельцам такой недвижимости преференции по кредитам.

Также участники рынка выразили желание получить субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7-10% годовых и реструктуризацию ныне действующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет.

Кроме того, Союз торговых центров призвал Решетникова ввести временный запрет на пересмотр условий по заключённым кредитам с плавающей ставкой. Если этого не сделать, финансовое положение дел в торговой отрасли будет стремительно ухудшаться в среднесрочной перспективе.

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#минэкономразвития
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Вице-премьер Патрушев дал поручение остановить рост цен на продукты
Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать в стране цены на продукты
01 ноября 2024, 09:18

Дмитрий Патрушев (Фото: сайт Кремля)

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам поручение принять меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. Он также обозначил срок, когда это должно быть сделано — две недели.
Об этом сообщили сотрудники аппарата заместителя главы кабинета министров. В сообщении подчёркивается, что основной задачей производителей является сохранение должного уровня производства в условиях высокой ключевой ставки. Поручение ведомствам Патрушев дал после проведённого им совещания, в котором участвовали представители Банка России и заинтересованных федеральных органов власти. Темой встречи была ситуация с ценами на продовольственном рынке.

В аппарате вице-премьера также добавили, что в ходе совещания обсуждались конкретные предложения по оперативным действиям, а также ряд инструментов долгосрочного характера для обеспечения продовольственной безопасности России.

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#совещание
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Эксперты оценили четырехдневную рабочую неделю в России
Эскперт Моженков: четырехдневная рабочая неделя в России ударит по экономике
01 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Экономика России получит серьезный удар, если в стране введут четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков в беседе с «Газетой.ру». По его словам, сократив рабочее время при имеющейся острой нехватке сотрудников, государство лишь усилит давление «на те ресурсы, которые и так на пределе».
«Снижение числа рабочих дней только увеличит нагрузку на оставшихся сотрудников и усложнит выполнение ключевых задач, что может привести к снижению качества и падению доходов. И главный вопрос, на который стоит ответить: если мы сократим количество рабочих дней в месяце, как отнесутся люди к сокращению зарплаты на 20%?» — пояснил он.
Моженков отметил, что сокращенная рабочая неделя снизит производительность труда в экономике и, следственно, уменьшит налоговые поступления, ударит по ВВП и усугубит имеющиеся проблемы. Подобные изменения, по мнению эксперта, могут сработать лишь в отдельных случаях, а не системно.
«В условиях кризиса мы не можем позволить себе экспериментировать с производительностью и устойчивостью компаний», — заключил Моженков.
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Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%
31 октября 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители свинины за девять месяцев 2024 года увеличили объём выпуска на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За девять месяцев объём производства свинины на убой в живом весе превысил 43 тыс. тонн. Крупнейший производитель свинины в регионе – ЗАО «Тропарёво», расположенное в Можайском городском округе. На предприятии насчитывается более 231,5 тыс. голов свиней. Объём производства достигает 29 тыс. тонн в год», – уточнили в подмосковном Минсельхозпроде.
Там добавили, что предприятие включает более 30 свиноводческих комплексов.

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#подмосковье
#московская область
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
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#мясо
#продукты
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В Долгопрудном наладят выпуск импортозамещающих деталей для грузового транспорта
31 октября 2024, 22:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Долгопрудный появилось импортозамещающее предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания ООО «УДТ-Техника» реализовала проект на земельном участке, переданном по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Сейчас компания закупает и налаживает оборудование. Инвестиции в проект составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», – отметила Зиновьева.
На предприятии будут выпускать рукава высокого давления, которые используются в гидравлических системах разных видов техники и оборудования.

Также компания наладит производство ремкомплектов – наборов деталей для техобслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.

Подобрать земельный участок под проект можно на Инвестиционной карте Московской области.

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