Подмосковные самозанятые заработали за девять месяцев более 115 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работающие в Московской области самозанятые получили за девять месяцев этого года более 115 млрд рублей дохода. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Подмосковье за девять месяцев самозанятые заработали более 115 млрд рублей и сформировали свыше 56 млн чеков. Средний чек составляет около 2053 рублей. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство», – сказала Зиновьева.С начала года в регионе зарегистрировали более 140 тыс. самозанятых. А всего с 2019 года, когда начал действовать специальный налоговый режим, число самозанятых превысило 793 тыс. человек. Всего они заработали более 381 млрд рублей.
Как напомнили в региональном Мининвесте, Московская область находится в тройке лидеров среди регионов России по числу зарегистрированных самозанятых.
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Лора Луганская