Подмосковных предпринимателей бесплатно научат работать с маркетплейсами

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Предпринимателей Московской области научат эффективно работать с электронными торговыми площадками. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Мининвеста. Образовательный модуль «Маркетплейсы. Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» стартует 21 ноября.
Модуль разделён на два этапа. Первый состоится онлайн. В рамках вебинара «Основы продаж на маркетплейсах» расскажут об основных торговых онлайн-площадках и их особенностях, инструментах управления продажами на маркетплейсах.
Вторым этапом станет очный тренинг «Подготовка к продажам на маркетплейсах» с элементами деловой игры. Он пройдёт 24 ноября в Московском областном филиале РАНХиГС по адресу: Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1.
Предпринимателей научат проверять, подходит ли товар для продажи на маркетплейсах, помогут проанализировать выбранную нишу и конкурентов. Также на тренинге состоится деловая игра для отработки практических навыков.
Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Вторым этапом станет очный тренинг «Подготовка к продажам на маркетплейсах» с элементами деловой игры. Он пройдёт 24 ноября в Московском областном филиале РАНХиГС по адресу: Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1.
Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская