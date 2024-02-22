Politico: Пентагон сократит объем перевооружений на $10 млрд

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Министерство обороны США в текущем году сократит расходы на $10 млрд в рамках сделки по достигнутому компромиссу между главой государства Джо Байденом и лидерами конгресса о повышении потолка госдолга, пишет газета Politico.
Урезания трат затронут каждый род американский войск.
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Ювелина Бернст