Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

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Министр обороны США Ллойд Остин все еще находится в больнице, где поддерживает контакт с военным руководством. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, точная дата его выписки пока не установлена, передает РИА Новости.
«Министр Остин продолжает пребывать в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и его состояние остается стабильным», — отметил Райдер в распространенном заявлении.Он также добавил, что Остин остается в контакте с высшими чинами в военном ведомстве США и в среду провел беседы с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.
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