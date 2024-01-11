Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой еще на месяц, это подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, передает РИА Новости. Решение о продлении закрытия границы будет озвучено в четверг по инициативе правительства.