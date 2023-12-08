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Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину. Об этом сообщает Defense One.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада.
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Екатерина Коршунова