Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден, приняв решение о запрете экспорта СПГ за рубеж, сделал подарок главе России Владимиру Путину и разозлил властей Евросоюза. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Отмечается, что такие меры, принятые администрацией Байдена, были резко осуждены Республиканской партией и вызвали беспокойство у иностранных союзников, зависящих от энергоносителей из США. Запрет экспорта ужаснул весь мир, подчёркивается в материале.
При этом, своими действиями Байден преподносит подарок Путину. Последует ослабление глобальной энергетической безопасности и подрыв усилий по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от энергоресурсов России.
Страны Европы и Азии выступили против приостановки экспорта СПГ, поскольку это может лишить их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне отказа от российских энергоносителей.
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При этом, своими действиями Байден преподносит подарок Путину. Последует ослабление глобальной энергетической безопасности и подрыв усилий по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от энергоресурсов России.
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Анастасия Чинкова