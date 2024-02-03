Сенатор Круз обвинил Байдена в «помощи Путину» из-за запрета на экспорт СПГ

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден утвердил запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал это решение «помощью Путину».
По мнению сенатора, такое решение Байдена в очередной раз говорит о его слабости на посту руководителя страны. Этот шаг лишает американцев рабочих мест и помогает Путину, ещё раз подчеркнул Круз. Это мнение также разделяет его однопартиец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он назвал данное решение возмутительным и подчеркнул, что Байден «усиливает Россию» и толкает Европу к зависимости от неё.
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