Правительство одобрило продажу «Яндекса» консорциуму российских инвесторов

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Нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей, покупателем стал консорциум частных инвесторов. Об этом ранее сообщили в самой компании. Это — цена уже с учетом 50% скидки от рыночной стоимости, которая предусматривается в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, «Яндекс» является одной из крупнейших компаний в области высоких технологий и имеет множество перспектив. К тому же, организация предоставляет работу большому количеству россиян, а молодёжь мечтает устроиться туда на работу. В связи с этим, все договорённости о продаже поддерживаются властями, и немаловажно, что владельцем остаётся российский менеджмент компании,
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