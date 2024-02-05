Бизнес «Яндекса» продали за 475 миллиардов рублей

Фото: iStock/ANGHI
Нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей, покупателем стал консорциум частных инвесторов. Об этом сообщили в компании.
«Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс"», — говорится в пресс-релизе.
При этом уточняется, бизнес продается за 475 миллиардов рублей, это цена уже с учетом 50% скидки от рыночной стоимости, которая предусматривается в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы должны будут согласовать сделку.
Читайте также:
РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
В работе умных устройств «Яндекса» произошел сбой
В Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Элина Позднякова