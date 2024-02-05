Песков заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю важно продолжение работы «Яндекса» в России, поэтому все достигнутые договорённости по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов приветствуются.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что весь процесс продажи проходил без согласования с администрацией президента, а исключительно с рамках компании.
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Анастасия Чинкова