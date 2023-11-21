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Россияне больше всего зарабатывают на нефти и газе

ТАСС: Раскрыты сферы с самыми большими зарплатами в России
21 ноября 2023, 01:46
Фото: iStock/pandemin

Фото: iStock/pandemin

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере добычи нефти и газа — в среднем их доход составляет 176,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Финансисты и страховщики, согласно этому исследованию, зарабатывают около 155,5 тысяч рублей в месяц. Эксперты авиационной отрасли получают примерно 151,9 тысяч рублей ежемесячно, а производители табачных изделий — 142,3 тыс. рублей каждый месяц.

Одними из самых высокооплачиваемых направлений также являются аквакультура, рыболовство и железорудная промышленность. Заработок работников этих сфер составляет примерно 109 тыс. рублей ежемесячно.


Ранее служба исследований hh.ru проанализировала доходы представителей рабочих профессий. Самый высокий доход среди рабочих специальностей оказался у водителей такси. В среднем они зарабатывают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте курьеры с доходом в 91–94 тыс. рублей. Топ-3 закрывают торговые представители, чей доход достигает 74 тысячи рублей в месяц.

В ноябре в России выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).

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#нефть
#газ
#зарплаты
#россияне
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В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей
06 декабря 2023, 17:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В городском округе Щёлково заработал производственный цех по изготовлению газостатов – установок для горячего газостатического прессования. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Цех ввела в эксплуатацию компания ООО АВДТ. Объём инвестиций в проект составил 350 млн рублей. 
 
Компания специализируется на проектировании, изготовлении и эксплуатации газостатов. Площадь нового производственного цеха – 7,6 тыс кв м. На предприятии планируют выпускать 6,2 тыс тонн металлопроката в год.
 
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#главгосстройнадзор мо
#строительство
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#московская область
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Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
06 декабря 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Компания Ozon завершила выведение на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке «ПНК парк Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс кв м. Там предусмотрен полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и их распределения в сортировочные центры по всей России.
«Объём инвестиций интернет-холдинга в проект в Жуковском превысил 3,3 млрд рублей. Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивают более 2,6 тыс сотрудников. В день там обрабатывают около 650 тыс заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
По данным министерства, складской комплекс в Жуковском может разместить более 22 млн различных товаров.

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#мининвест мо
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Экономист Алиев озвучил возможное предельное значение доллара
Экономист Алиев: Доллар может достигнуть 93-95 рублей
06 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/dimarik

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что пределом укрепления доллара может стать 93-95 рублей.
В тоже время, евро, по словам специалиста, может укрепиться до 102-105 рублей.

«Такие отметки будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», — объяснил в беседе с Газета.ру Алиев.

Ранее экономист Андрей Лобода заявлял, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.

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#деньги
#доллар
#евро
#курс
#рубль
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Греф оценил возможность укрепления рубля
Греф заявил об отсутствии большого потенциала для укрепления рубля
06 декабря 2023, 15:40

Фото: IStock/Valeriya

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления рубля. Приводит его слова агентство ТАСС.
При этом руководитель кредитной организации отметил, что предпосылок для снижения национальной валюты он также не видит. 
 
Греф отметил, что предсказать точный курс рубля невозможно, потому что он является рыночным и может постоянно меняться. По его словам, курс национальной валюты на сегодняшний день является сбалансированным. 

Прежде финансисты назвали еще один фактор, который оказывает давление на рубль. По мнению специалистов, причина кроется в потребительской способности, которая периодически возрастает, что является сезонным фактором роста курса денежной еденицы. 
 
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Финансовый эксперт: закон о социальных вкладах нужен, чтобы вернуть деньги банкам
Финансовый эксперт Михеев назвал настоящую цель социальных вкладов
06 декабря 2023, 13:30

Фото: IStock/Maria Saifutdinova

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев рассказал в беседе с «Радио 1», что за последний год россияне массово выводят деньги за границу, из-за чего страдают российские банки. По мнению эксперта, социальные вклады были придуманы для возвращения капитала в РФ.
«Скорее всего банки пытаются таким образом привлечь дополнительные средства, потому что в последнее время мы наблюдаем достаточно серьёзный отток капитала из страны. За последнее время вывод средств в Арабские Эмираты вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что такими услугами банки просто планируют компенсировать оттоки из собственного кармана», — отметил Михеев.
Финансовый эксперт подчеркнул, что получить доход с таких вкладов будет крайне трудно. Однако это поможет некоторым россиянам научиться откладывать деньги.

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Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
Bloomberg: Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО
06 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/1971yes

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчёта Минфина РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. 

Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании. 

Власти Греции, у чьего побережья проходят суда с российской нефтью, утверждают, что не могут предотвратить тайные перевозки. При этом отмечают, что именно на судах, принадлежащих Греции, в этом году было перевезено рекордное количество российской нефти. Такие показатели не сравнятся ни с одной другой страной, кроме самой России. 

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#россия
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#перевозки
#цены
#доходы
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«ЮMoney» приступил к дистанционному выпуску банковских карт для иностранцев
06 декабря 2023, 11:38

Фото: iStock/Sitthiphong

Сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий Сбербанку, начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.
По его словам, для оформления новой карты граждане других государств должны установить приложение «ЮMoney» для Android, после чего осуществить выпуск виртуальной карты. Физическую пластиковую карту можно получить на территории России, например, в аэропорту Шереметьево. Карта будет подключена к российской национальной платёжной системе «Мир». Для пополнения бесплатной в обслуживании карты будет необходим банкомат Сбера. 

При этом, по словам Царева, клиентам не обязательно получать карту, поскольку её виртуальная версия будет иметь полноценный функционал. 

Покупки также можно будет совершать по QR-коду и NFC. 

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#сбербанк
#банковская иностранцы
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В Сбербанке ответили на заявления ФАС о навязывании услуг
В Сбербанке убеждены, что не нарушали антимонопольные законы
06 декабря 2023, 10:13

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотечного кредитования.
Днём ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». Такая мера принята в связи с выявлением признаков заключения антиконкурентного соглашения при страховании ипотеки. 

Царев отметил, что Сбербанк регулярно запускает новые продукты и модернизирует уже имеющиеся. Так, например, был улучшен пакет услуг «Домклик Плюс», в который также входит полис «Сбербанк страхование жизни». 

По словам представителя банка данный пакет не нарушает антимонопольное законодательство. 

В компании отметили, что ещё не получали соответствующих документов от ФАС. Как только они будут получены, в компании смогут дать более развёрнутый комментарий. 

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#фас
#дело
#продукты
#страхование
#ипотека
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Глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
«Ведомости»: президент «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию
06 декабря 2023, 09:52

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать фирму. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Отмечается, что Боллоев направил письмо главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщил, что национализация компании – «единственный выход из сложившейся ситуации». 

Такое предложение поступило в связи с тем, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group не приняла условия возможной сделки, предложенные российской стороной после перехода «Балтики» под временное управление Росимущества. 

По оценке Боллоева, балансовая стоимость основных средств компании составляет 17 миллиардов рублей. Однако необходимо провести обновление технологического оборудования и программного обеспечения, поскольку датская компания недостаточно вложилась в развитие своих площадок на территории России. 

Вместе с тем президент компании упрекнул Carlsberg в «политике планомерного снижения выпуска продукции» под брендом «Балтика». В связи с этим, учитывая одностороннее расторжение лицензионного соглашения датской компанией, она может столкнуться со снижением объёмных и доходных показателей до 50%. Боллоев отметил, что решить возникшие проблемы не удастся без национализации и поддержки со стороны государства. 

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#россия
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