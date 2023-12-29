Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня

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Правительство РФ подписало постановление, устанавливающее беспошлинный импорт куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в середине текущего месяца было одобрено обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц. Как стало известно, Минсельхоз будет каждый день размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов куриных яиц, попадающих под льготную категорию.
Напомним, первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.
Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать».
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Напомним, первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.
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Екатерина Коршунова