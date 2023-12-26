ФАС возбудила ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц

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Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудили четыре дела в отношении предприятий-производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений.
В других регионах управления ФАС также выявили одновременное повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриное яйцо у крупных производителей. В отношении компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений, им грозят оборотные штрафы.
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Александр Бойцов