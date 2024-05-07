Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России

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Временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период, передает ТАСС.
Новак отметил, что период будет ограниченным, чтобы в дальнейшем не произошел дефицит. Он добавил, что российский рынок бензина перенасыщен предложением.
По словам политика, меры по приостановлению экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме.
Напомним, российское правительство с 1 марта текущего года ввело временный запрет экспорта бензина на шесть месяцев, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. В 2023 году запрет на экспорт бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября.
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По словам политика, меры по приостановлению экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме.
Напомним, российское правительство с 1 марта текущего года ввело временный запрет экспорта бензина на шесть месяцев, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. В 2023 году запрет на экспорт бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября.
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Екатерина Коршунова