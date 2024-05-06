Эксперты рассказали о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия

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В первом квартале текущего года резко сократились объемы торговли между РФ и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом информирует Financial Times.
Отмечается, что причиной этому послужил указ американского лидера Джо Байдена, который разрешает вводить санкции против иностранных банков за сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом. По словам заместителя помощника главы Минфина США Анны Моррис, цель указа заключается в том, чтобы серьезно затруднить поступление финансовых средств, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. При этом Моррис отметила, что сбои являются важным результатом.
Уточняется, что для обхода ограничений, следует наращивать сеть посредников для ухода от надзора, даже если сделки не связаны с военными нуждами России. По информации источника, это способствует увеличению комиссий и расходов на конвертацию валют.
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