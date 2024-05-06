ЦБ РФ планирует ограничить комиссии за снятие денег с кредиток

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Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, финансовые организации стали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредиток. Рыночная комиссия за снятие средств с кредитных карт оправданна только до тех пор, пока она не превышает конкретный уровень.
Данилов отметил, что после это становится экстра-доходностью, которую необходимо включать в полную стоимость кредита. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что на данный момент в ПСК рыночная комиссия не учитывается.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов.
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Данилов отметил, что после это становится экстра-доходностью, которую необходимо включать в полную стоимость кредита. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что на данный момент в ПСК рыночная комиссия не учитывается.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов.
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Екатерина Коршунова