Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Правительство РФ утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых

Правительство РФ утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых

20 апреля 2024, 13:54
Фото: iStock/Orientaly

Фото: iStock/Orientaly

Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в текущем году в размере пяти миллионов тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минсельхоз распределит объёмы дополнительной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы между агропроизводителями.

Новая мера была введена правительствам из-за рекордного урожая зерновых культур в 2023 году.



В настоящее время потребности внутреннего рынка обеспечиваются в достаточной степени. А дополнительная экспортная квота позволит аграриям нарастить поставки своей продукции за рубеж.

Правительство установило основную часть квоты на срок с 15 февраля по 30 июня текущего года. Ранее её размер составлял 24 миллиона тонн, но был увеличен до 29 миллиона тонн.

Читайте также:

Путин поручил правительству поддержать российских аграриев

Евросоюз введёт пошлины на зерно из России и Белоруссии

Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
#правительство
#зерно
#экспорт
#производители
#аграрный сектор
Названы главные покупатели российского урана
США и Китай стали главными покупателями урана из России в 2023 году
20 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/Jumbo2010

США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% – до 702 тонн. А поставки Китая сократились на 32% – до 457 тонн.

По данным агентства, в прошлом году Россия импортировала порядка 1860 тонн обогащённого урана. А в 2022 году – 1874 тонны.

Третье место в рейтинге импортёров заняла Южная Корея, которая закупила 243 тонны урана. Этот показатель превысил данные за 2022 год в 1,8 раза.

В пятёрку лидеров также вошли Франция и Казахстан. Первая страна сократила покупки на 29% – до 223 тонн. А вторая, наоборот, нарастила их в пять раз – до 168 тонн.

Следом за ними идут Германия, Бразилия и Нидерланды.

Читайте также:

Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана

FT: США ожидают, что импорт обогащённого урана из России запретят в 2024 году

Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года
#россия
#сша
#китай
#импорт
#поставки
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики
Глава МВФ Георгиева предупредила о риске «прохладных 20-х» в мировой экономике
20 апреля 2024, 10:30

Фото: iStock/ipopba

Бзе позитивных глобальных изменений мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными двадцатыми», об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в беседе с Financial Times.

По прогнозам Международного валютного фонда, к концу десятилетия глобальный экономический рост снизится более чем на один процентный пункт, в сравнении с допандемийными показателями.

Георгиева назвала грядущий период «прохладными двадцатыми». По её словам, нынешняя мировая экономика сталкивается только с глобальными потрясениями, кризисами и войнами.

Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик.

Читайте также:

Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей

В МВФ заявили об устойчивости российской экономики к западным санкциям

Сенатор Пушков: Страны ЕС закупают увеличивающиеся объемы российского СПГ
#экономика
#кризис
#мвф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей
20 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/monticelllo

Крупнейшие поставщик спирта в России «Росспиртпром» продал все свои акции компании «Бизнес-альянс», соответствующая информация опубликована на портале «ГИС Торги».
По информации портала, на торги были выставлены 6 865 466 470 поставщика. Каждая из них — номиналом по один рубль.

Сперва за пакет акций предлагали 10,6 миллиарда рублей, однако, «Бизнес-альянс» выкупил его за 8,3 миллиарда, приобретя 100 процентов акций «Росспиртпрома».

По итогам 2020 года АО «Росспиртпром» отгрузило 30,2 млн дал высококачественного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья собственного производства, а также в рамках договоров организации управления продажами. «Росспиртпром» выступал крупнейшим поставщиком этилового спирта на территории РФ.

Читайте также:

Западные банки могут выкупить у россиян иностранные акции на десятки миллиардов рублей

Акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства

Суд взыскал в пользу РФ акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода
#акции
#спирт
#аукцион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Пушков обратил внимание на лукавство Евросоюза по вопросу российского газа
Сенатор Пушков: Страны ЕС закупают увеличивающиеся объемы российского СПГ
20 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/NiseriN

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков обвинил страны Евросоюза в лукавстве относительно вопроса российского газа. Выступая на своем Telegram-канале, сенатор отметил, что некоторые страны ЕС по-прежнему принимают российский газ и «не намерены» от него отказываться. Другие страны ЕС активно покупают сжиженный природный газ (СПГ).
«Еще год назад доля России в европейских закупках СПГ составляла 10-11 процентов, сейчас же возросла до 15 процентов. По этим закупкам Россия на 3-ем месте у европейцев – после США и Катара», – уточнил Пушков.

Он добавил, что официального запрета на закупки российского газа в ЕС нет.

«Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся», – заключил сенатор.

Ранее, в апреле, было объявлено, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» находятся на рекордном уровне. По сравнению с прошлогодними показателями экспорт продолжает расти.

Читайте также:

Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами

Bloomberg: газ в Европе сильно подешевел из-за возобновляемой энергетики

Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ
#сша
#евросоюз
#ес
#газ
#спг
#россия
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию
США ввели санкции против трех китайских и одной белорусской компаний
20 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех компаний, предположительно причастных к передаче Пакистану оборудования для производства ракет , сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Речь идет о компаниях Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd, Granpect Co Ltd и Минском заводе колесных тягачей.

Ранее Министерство коммерции Китая призвало США прекратить повышение тарифов на китайские сталь и алюминий. Пекин пригрозил принять необходимые меры для защиты своих интересов. В министерстве также подчеркнули, что давление Вашингтона на другие страны с целью ограничения поставок китайской продукции приведет к снижению безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок.

Читайте также:

Два одесских терминала повреждены, сообщили на Украине

После удара БПЛА загорелся объект энергетической инфраструктуры в Брянской области

Полковник ВВС Франции Шамань: Нас не радует, что у власти такие люди, как Макрон
#китай
#сша
#белоруссия
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании
Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»
19 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе с российской компании «Орими», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
Решение было принято после того, как российская компания предоставила доказательства проведения корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения и транспортировки продукции» и наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Напомним, что запрет был введен 1 апреля после заявлений белорусской стороны о наличии плесени в продукции российской компании. В ответ производитель чаев «Канди» и «Гита» заявил, что подобные меры белорусской стороны являются чрезмерными.

Читайте также:

Юрист Соловьёв предложил ввести запрет на продажу алкоголя в маленькой таре

В России заявили о возможности повышения минимальных цен на водку и коньяк

В России одобрили запрет экспорта сахара
#белоруссия
#россия
#чай
#производители
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике
19 апреля 2024, 20:53

Фото: kremlin.ru

Небывалые уровни дефицитов бюджетов и государственного долга в развитых странах становятся ключевой угрозой для глобальной экономики. Такое мнение 19 апреля высказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
В пятницу глава российского Минфина выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), который традиционно проводится в рамках весенней встречи руководящих органов МВФ и Группы Всемирного банка.

«Эти беспрецедентные дефициты бюджетов и государственный долг угрожают перспективам среднесрочного роста в мировой экономике. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — отметил Силуанов.
По его словам, также наблюдается ухудшение устойчивости глобальной экономики из-за нарастания санкционных кампаний и практики торговых войн, которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и оказывают выраженный проинфляционный эффект.

Читайте также:

Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Россия резко снизила вложения в госдолг США
#сша
#страны
#рост
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВФ заявили об устойчивости российской экономики к западным санкциям
19 апреля 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская экономика доказала свою удивительную устойчивость в условиях масштабных западных санкций. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
В документе, опубликованном на официальном сайте фонда отмечается, что вслед за прогнозируемым и «достаточно мягким» спадом в 2022 году экономика России «превысила ожидания» в следующем, 2023 году. В докладе подчёркивается, что вопреки ограничениям объёмы экспорта нефти из РФ сохраняются на высоком уровне и на неё сохраняется низкий дисконт.

Введённые антироссийские санкции привели к «переоснащению» экономики, а также к инвестициям в новые производственные мощности. Это стало причиной рекордно низкого уровня безработицы с одновременным ростом доходов, отмечают международные эксперты.

Читайте также:

Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ

«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада

Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
#экономика
#санкции
#эксперты
#рф
#доходы
#экспорт
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT
Дуров: в Telegram появится возможность продавать стикеры и эмодзи в виде NFT
19 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах токенизации стикеров и эмодзи в мессенджере, с возможностью продажи в виде NFT, пишет РИА Новости.
Дуров выразил уверенность в том, что эмодзи также могут стать объектом NFT и добавил, что они почти такие же, как стикеры, но могут включать несколько в одно сообщение. Он также отметил, что для этого процесса будет использоваться блокчейн TON.

Кроме того, он анонсировал появление в мессенджере механизма для возможности отправлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.

Ранее в марте Telegram запустил монетизацию, предоставив авторам каналов с аудиторией более 1 тысячи человек получать 50% дохода от рекламы, отображаемой в их каналах. Дуров также сообщил, что рекламная платформа Telegram будет доступна в ближайшем будущем в почти 100 новых странах.

Читайте также:

Дуров в интервью Карлсону: Ограбление в США, развитие Telegram и лучшая страна для бизнеса

Дуров рассказал, что хотел поселиться в США и передумал

«Есть два стула»: Дуров в интервью Карлсону воплотил в жизнь мем о пиках точёных
#сша
#жизнь
#платформа
#ограбление
#человек
#интервью
#telegram
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф