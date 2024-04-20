Правительство РФ утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых

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Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых культур в текущем году в размере пяти миллионов тонн. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Минсельхоз распределит объёмы дополнительной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы между агропроизводителями.
Новая мера была введена правительствам из-за рекордного урожая зерновых культур в 2023 году.
В настоящее время потребности внутреннего рынка обеспечиваются в достаточной степени. А дополнительная экспортная квота позволит аграриям нарастить поставки своей продукции за рубеж.
Правительство установило основную часть квоты на срок с 15 февраля по 30 июня текущего года. Ранее её размер составлял 24 миллиона тонн, но был увеличен до 29 миллиона тонн.
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Анастасия Чинкова