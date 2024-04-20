Путин поручил правительству поддержать российских аграриев

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Сообщается, что меры поддержки необходимо разработать до 1 октября текущего года. Целью дополнительных мер должен стать рост объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25 процентов и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года.
Отмечается, что правительству и Банку России Путин поручил обеспечить расширение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в особенности в новых регионах.
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Екатерина Коршунова