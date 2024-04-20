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Путин поручил правительству поддержать российских аграриев

20 апреля 2024, 12:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.



Сообщается, что меры поддержки необходимо разработать до 1 октября текущего года. Целью дополнительных мер должен стать рост объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25 процентов и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года.

Отмечается, что правительству и Банку России Путин поручил обеспечить расширение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в особенности в новых регионах.

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#сельское хозяйство
Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в Перми
20 апреля 2024, 12:06

Пожарные МЧС России спасли котят из электрощитка в одной из многоэтажек Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жители дома почувствовали запах гари от электрощитка и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС обнаружили внутри него трёх котят. Их мама, к сожалению, погибла от удара током.

Двух найденных котят забрали местные жители, а самый маленький остался без хозяев. Но сотрудники ведомства не смогли оставить малыша в беде и забрали его с собой. Теперь котёнок подрастает в 6-ой пожарно-спасательной части Перми. Он готовится вступить в первый кошачий отряд спасателей МЧС «Семёнычи».

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#пожар
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«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина
20 апреля 2024, 11:19

Фото: iStock/SergeyPankratov

Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день корреспондент выходил в эфир с репортажем из горячей точки. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в последнем репортаже Еремин показал, как бойцы ВС РФ на полигоне учатся сбивать дроны. Корреспондент рассказал, что когда эта машинка с прицепленным зарядом летит на заданную цель, то ощущения совершенно другие.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#вс рф
#дроны
#спецоперация
#журналист
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Эксперты выяснили, сколько шашлыка за один раз готовы съесть россияне
Опрос: почти 40 процентов россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка
20 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Информация следует из базы Россельхозбанка, имеющейся у РИА Новости.

По данным опроса, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет». Четверть респондентов за раз готовы съесть максимум 350 граммов шашлыка, каждый пятый опрошенный — не более 200 граммов, а двенадцать процентов россиян могут осилить до полкило мяса.

Выяснилось, что лучше всего для этого блюда подходит свинина. Второе место занимают курица и индейка, замыкает тройку лидеров баранина. В топ-5 входят говядина и различные виды рыбы. Только 5% опрошенных заявили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.

В качестве дополнительных ингредиентов, которые сделают поедание шашлыка еще вкуснее, россияне выбрали соус, лук и алкоголь. А приятная компания, по мнению респондентов, только усилит наслаждение от блюда.

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В Петербурге потушили пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией на 450 квадратах
20 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/DmyTo

Пожар в ангаре с лакокрасочной продукцией и стройматериалами в Санкт-Петербурге потушен. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что площадь пожара достигла 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 32 спасателя и семь единиц техники. Причины ​пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области расчеты ПВО подавили атаку беспилотников, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Дрон пытался атаковать топливно-энергетический комплекс, но был сбит. Обломки беспилотника упали на резервуары с топливом и нефтью и вызвали пожар.

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#спасатели
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В США посадили в тюрьму бизнесмена Анслана за обход антироссийских санкций
20 апреля 2024, 09:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.
Отмечается, что Ансалана приговорили к шести годам тюрьмы, а его партнера к 21 месяцу заключения. Компания, которой Анслан руководил, занимается торговлей сталью.

При этом утверждается, что бизнесмен ​сотрудничал со следствием, а также пообещал вернуть сумму, полученную в результате незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты.

Напомним, в четверг, 18 апреля, Вашингтон расширил меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана. Также санкции были введены в отношении 16 физических и двух юридических лиц.

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МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа
20 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/Pinkypills

МВД России подготовило проект, по которому в случае его принятия банки обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Цель такого проекта заключается в уменьшении сроков исполнения запросов и в повышении эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, которые были совершены через интернет или телефон. По информации МВД, реализация положений не окажет влияние на доходы и расходы государства.

Уточняется, что порядок взаимодействия операторов с государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.

Ранее финансовый аналитик Вадим Заноздрин в беседе с «Прайм» поделился, что карта, банковский перевод или счёт клиента могут быть заблокированы из-за обычных операций. Блокировка зависит от алгоритма искусственного интеллекта, при помощи которого банк следит за сомнительными операциями.

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Скончался «мебельный король» Сергей Зуев
«Ъ»: умер основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев
20 апреля 2024, 08:02

Фото: iStock/jorgeantonio

В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что адвокат Зуева Станислав Акимов подтвердил его смерть. По словам Акимова, для родных погибшего и для него самого смерть бизнесмена стала абсолютной неожиданностью.

Уточняется, что ранее Зуеву провели успешную операцию и медицинское обследование.

Напомним, Сергей Зуев создал один из первых гипермаркетов мебели «Три кита» и попал под следствие по обвинению в контрабанде. Бизнесмен провел в заключении несколько лет и потерял контроль над своей компанией. После отбывания тюремного срока Зуев пытался вернуть свои активы, однако безуспешно.

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В Москве арестованы подозреваемые участники банды из Белгородской области
Суд арестовал четверых подозреваемых убийц из банды Белгородской области
20 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Басманный суд Москвы арестовал трех человек, подозреваемых в участии в банде в Белгородской области, передает РИА Новости.
Константин Юрченко, Александр Бондарев и Геннадий Выслогузов останутся под стражей до 6 июня 2024 года. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила в Telegram, что подозреваемые являются фигурантами дела о «вымогательстве». В производстве объединены уголовные дела о нескольких убийствах, похищении женщины и нераскрытом исчезновении двух мужчин.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде в связи с пропажей мужчины, после чего расследование было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

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#ск рф
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В Следственном комитете предложили продлить арест Блиновской
Адвокат Сальникова: СК РФ предложил продлить арест Блиновской
20 апреля 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следственный комитет (СК) попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом агентству ТАСС сообщила защитник Наталья Сальникова. Она отметила, что заседание по продлению меры пресечения состоится 22 апреля.
«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской», – высказалась Сальникова.

По ее словам, арест предлагается продлить на три месяца.

Ранее сообщалось. что «королева марафона» Елена Блиновская, содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции (СВО). Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой.

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