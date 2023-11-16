Предприятие из Орехово-Зуева расширяет производство складского оборудования

Фото: Мининвест МО
Завод «Стелкон» расширит производство складского оборудования. Фонд развития промышленности Московской области поддержал инвестпроект и одобрил компании заём более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Общий объём инвестиций в проект компании по расширению действующего производства составит около 190 млн рублей. Плановый срок реализации проекта – 2025 год. Расширение мощностей предприятия позволит дополнительно создать более 20 рабочих мест.
За счёт проекта компания расширит производственную линейку: на новом оборудовании будут выпускать мезонины и стеллажи для складских комплексов.
Предприятие «Завод Стелкон» расположен в городском округе Орехово-Зуево. Компания производит системы хранения для складских комплексов. В прошлом году инвестор открыл новое производство, а в 2023-м компании для расширения производства предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».
Читайте также:
В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
В ОЭЗ «Дубна» разработали доступное диагностическое оборудование
За счёт проекта компания расширит производственную линейку: на новом оборудовании будут выпускать мезонины и стеллажи для складских комплексов.
Читайте также:
В Дубне построят новое здание для корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
В ОЭЗ «Дубна» разработали доступное диагностическое оборудование
Лора Луганская