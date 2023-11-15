В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей

Фото: Мининвест МО
Компания «Кабельный завод «Азимут» запустила производственную площадку в Дмитровском городском округе. На новом предприятии выпускают кабельно-проводниковую продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию, которую производит «Кабельный завод «Азимут» на пплощадке в Московской области, используют на объектах и предприятиях по всей России – как на бытовых объектах, так и на атомных электростанциях, в оборонной промышленности.
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Лора Луганская