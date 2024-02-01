ОЭЗ «Дубна» обеспечили высокоскоростным интернетом

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«ОЭЗ «Дубна» — это магнит для высокотехнологичных производств, выпускающих уникальную продукцию. (…) Уверен, наши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов особой экономической зоны», — цитируются в сообщении слова директора «МегаФона» по развитию в столичном регионе Михаила Прахова.
Новое оборудование поддерживает форматы диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, поддерживает высокую скорость и обеспечивает проникновение сотового сигнала сквозь плотную застройку.
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