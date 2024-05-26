Представлен первый автомобиль с ChatGPT

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Южнокорейская корпорация Kia представила автомобиль EV3, интегрированный с искусственным интеллектом (ИИ), отмечает издание TechCrunch.
Kia EV3 получил бортовой компьютер с голосовым помощником. По словам представителя компании, это значительно переработанная версия СhatGPT, популярного чат-бота от OpenAI. Кроссовер также был назван первым автомобилем со встроенным чатом ChatGPT.
Большая языкаовя модель (LLM) была настроена производителем таким образом, что водитель может при помощи голоса музыку и радио, настраивать маршрут движения и управлять другими функциями электромобиля. Кроме того, выпущенный автомобиль оснащен 2 мультимедийными дисплеями для водителя и пассажиров.
Компания заявила, что компактный кроссовер предназначен для путешествий по городу. Автомобиль ChatGPT поступит в продажу в Южной Корее в июле, а в США и Европе – в конце года.
В начале года немецкий автопроизводитель Volkswagen пообещал интегрировать в свой автомобиль популярного чат-бота ChatGPT.
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Большая языкаовя модель (LLM) была настроена производителем таким образом, что водитель может при помощи голоса музыку и радио, настраивать маршрут движения и управлять другими функциями электромобиля. Кроме того, выпущенный автомобиль оснащен 2 мультимедийными дисплеями для водителя и пассажиров.
Компания заявила, что компактный кроссовер предназначен для путешествий по городу. Автомобиль ChatGPT поступит в продажу в Южной Корее в июле, а в США и Европе – в конце года.
В начале года немецкий автопроизводитель Volkswagen пообещал интегрировать в свой автомобиль популярного чат-бота ChatGPT.
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Александр Климов