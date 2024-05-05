Журналисты показали новый автомобиль Путина

Фото: сайт Кремля
В своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин впервые представил обновленный автомобиль Aurus, который использует президент России Владимир Путин.
После внесенных изменений машина главы государства была впервые показана публике.
Он отметил, что на первый взгляд новое авто почти не отличается от той, которая была использована на инаугурации президента в 2018 году. Однако были внесены изменения в переднюю часть и крылья автомобиля.
Согласно информации от создателей автомобиля, она является более современной по сравнению с предыдущей моделью. В сентябре 2023 года Путин продемонстрировал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
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«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.
Он отметил, что на первый взгляд новое авто почти не отличается от той, которая была использована на инаугурации президента в 2018 году. Однако были внесены изменения в переднюю часть и крылья автомобиля.
Согласно информации от создателей автомобиля, она является более современной по сравнению с предыдущей моделью. В сентябре 2023 года Путин продемонстрировал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
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Артем Кузьмин