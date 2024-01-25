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Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025 году

25 января 2024, 11:16
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии. Премьер-министр отметил, что согласование деталей по данному соглашению завершится в ближайшее время.

Примечательно, что представители «Газпрома» и Украины пока не комментировали эту информацию.


Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами.

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#газпром
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В РФ зафиксирован новый рекорд кадрового голода
47% российских предприятий испытывают кадровый голод
25 января 2024, 08:06

Фото: istockphoto/Andrii Yalanskyi

В январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%.
Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,

Укомплектованность предприятий стала лучше осенью 2023 года, в октябре о дефиците говорили только 39% руководителей. Из-за кадрового голода предприятия повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать специалистов.

Ранее аналитики Авито Работы назвали самые интересные предложения работодателей в январе 2024 года. Самую высокую оплату труда среди необычных специалистов предлагают старшему художнику по росписи коллекционных медведей — от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.

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#россия
#новости
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#вакансии
#карьера
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США наладят производство обогащённого урана, чтобы снизить зависимость от России
ТАСС: США выделят более $2 млрд для производства собственного обогащённого урана
25 января 2024, 05:00

Фото: iStock/coddy

Соединённые Штаты увеличат производство обогащённого урана, чтобы снизить свою зависимость в этом компоненте от РФ. На эти цели планируется выделить около $2,2 млрд, сообщила в интервью японской газете Yomiuri помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф.
По словам Хафф, США планируют создать новую сеть цепочек поставок урана с поддержкой Великобритании, Канады, Франции и Японии, чтобы в итоге отказаться от покупки урана из России, на долю которого приходится 20% всего американского уранового импорта.

Сейчас текущим поставщиком является компания «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома), однако в компании заявили, что не рассылали предупреждения о возможном упреждающем запрете на поставки урана в Штаты. Опровергли эту информацию и в головной госкорпорации «Росатом».

По информации информационного агентства Reuters, правительство США сейчас озабочено поиском новых поставщиков урана для реакторов нового поколения взамен России, которая стала одним из лидеров по поставкам этого топлива в результате реализации программы переработки советского ядерного оружия.

Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.

Главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.

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#деньги
#энергетика
#россия
#сша
#топливо
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Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку
24 января 2024, 19:35

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Программу льготной семейной ипотеки нужно трансформировать, её параметры, как и параметры иных льготных ипотечных программ в процессе обсуждения.
Об этом рассказал журналистам замминистра финансов России Иван Чебесков. Он рассказал, что президент поручил продлить семейную ипотеку. И её будут продлевать, есть некоторые условия.

«Мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам», - заявил Чебесков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил за продление льготной семейной ипотеки, которую выдают под 6%. В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%.

Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки рассчитан до 1 июля 2024 года.

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#экономика
#ипотека
#семья
#новости
#льготы
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Финаналитик Рясков спрогнозировал укрепление доллара
24 января 2024, 18:12

Фото: istockphoto.com/Pineapple Studio

Финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.
Он отметил, что нынешний курс доллара оста1ётся таковым благодаря вынужденной продажей валютной выручки экспортёрами, валюты из ФНБ и опасениями рынка.

«Мы считаем, что стоимость доллара будет постепенно расти, стремясь к 90 рублям», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Рясков.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах. По его словам, удешевление нефти отразится на курсе рубля, из-за этого начнут дорожать надёжные активы, в том числе и золото.

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#доллар
#экспорт
#курс
#золото
#рф
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В Подмосковье запустили новый сервис для экспортёров
24 января 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили новый онлайн-сервис для экспортёров. Теперь они могут обратиться за услугой размещения продукции на полках иностранных торговых сетей на Инвестиционный портал Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Онлайн-сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» создан, чтобы помочь компаниям зайти в сетевой ритейл других государств со своей продукцией. Пока в рамках сервиса доступна лишь одна страна – Саудовская Аравия. Однако постепенно мы будем добавлять всё больше направлений», – поделилась планами Зиновьева.
Сервис размещён на инвестпортале.

Специалисты подмосковного Фонда поддержки ВЭД помогут компаниям представить свой товар в иностранных магазинах, проанализировав целевой рынок, его потребности и особенности, а также договориться с зарубежными представителями.

Зиновьева напомнила, что сейчас на инвестпортале работают уже 17 различных онлайн-сервисов, разработанных для подбора локаций, размещения бизнеса и производств, получения мер поддержки и консультаций, ведения экспортной работы.

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#подмосковье
#московская область
#экспорт
#екатерина зиновьева
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В Европе цены вырастут на 10% из-за кризиса в Красном море
24 января 2024, 17:23

Фото: istockphoto/djtrener

Европейцев предупредили о вероятном росте цен на некоторые товары до 10% на фоне кризиса в Красном море.
Об этом пишет итальянская газета il Messaggero, ссылаясь на данные о стоимости морских перевозок.

Сообщается, что так называемый налог на Красное море коснётся электроники, предметов интерьера и моды, автозапчастей, а также поставки газа из стран Ближнего Востока.

К примеру, перевозка одного морского контейнера из Шанхая в Геную уже выросла в 3,5 раза, достигнув 6300 долларов.

Ранее ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.

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ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
24 января 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.

В декабре ФАС провела проверку, по результатам которой установила, что суммарно Wildberries и Ozon занимают порядка 80% российского рынка.

Шаскольский подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа, по итогам которой компании должны прийти к добровольному устранению обнаруженных нарушений.

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#рынок
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В России увеличилось число микрозаймов
24 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

В России в декабре 2023 года число выданных микрозаймов выросло на 3,5% в сравнении с ноябрём.
«По данным 2 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, в декабре 2023 года количество микрозаймов составило 3,05 млн единиц, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 3,5% (в ноябре 2023 года – 2,94 млн единиц)», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В то же время депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой обязать микрофинансовые и инвестиционные организации указывать в договоре с клиентами информацию об иностранных учредителях.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для микрофинансовых и инвестиционных организаций указывать при заключении договоров с российскими гражданами информацию о наличии среди учредителей иностранных юридических либо физлиц, российских юрлиц с иностранным участием», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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#займ
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В ОЭЗ «Кашира» появится производство гофрированного картона и упаковочной продукции
24 января 2024, 14:10

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Новый резидент ОЭЗ «Кашира» создаст более 1000 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый инвестиционный проект будет реализовываться в две очереди.

«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди комплекса. На первом этапе на предприятии будет создано около 500 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 1300 сотрудников. <…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций оценивается в 19 млрд рублей», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что все производство будет работать полностью на экологическом сырье. Продукция «Л-ПАК» используется для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей.

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