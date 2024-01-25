Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025 году

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии. Премьер-министр отметил, что согласование деталей по данному соглашению завершится в ближайшее время.
Примечательно, что представители «Газпрома» и Украины пока не комментировали эту информацию.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в текущем гожу снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и увеличения спроса, вызванного холодами.
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Примечательно, что представители «Газпрома» и Украины пока не комментировали эту информацию.
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Екатерина Коршунова