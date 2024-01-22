Экс-глава Всемирного банка Зеллик: конфискация активов России — элегантная мера

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Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что передача Киеву заблокированных российских активов станет «элегантным правосудием». Об этом сообщает Financial Times.
Зеллик утверждает, что в таких действиях есть некое проявление моральной поддержки для граждан Украины среди «зимы недовольства». По мнению экс-главы Всемирного банка, такой вид поддержки поможет Киеву оказывать сопротивление, а для РФ станет сигналом, что государство не сможет продержаться дольше Украины.
Зеллик отметил, что если страны отправляют Украине вооружение для борьбы с Москвой, в таком случае уклонение от передачи российских активов является весьма странным. Он добавил, что решение о возвращении резервов обратно России не будет принято, однако это можно исправить, если РФ согласится на мирное урегулирование конфликта.
Ранее сообщалось, что ответ РФ на конфискацию резервов Центробанка России может обойтись Западу в потерю практически 300 миллиардов долларов. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что эта сумма может возрасти из-за перевода денежных средств на счета типа «С».
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Зеллик отметил, что если страны отправляют Украине вооружение для борьбы с Москвой, в таком случае уклонение от передачи российских активов является весьма странным. Он добавил, что решение о возвращении резервов обратно России не будет принято, однако это можно исправить, если РФ согласится на мирное урегулирование конфликта.
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Екатерина Коршунова