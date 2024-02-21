Президент оценил подмосковные «магазины на колёсах»

Фото: пресс-служба компании MOBITRUCK
«Компания из Истры с 2016 года предоставляет готовые решения для бизнеса на колёсах. Трейлер можно оборудовать, как объект стрит-фуда, мобильную кофейню, торговую точку, парикмахерскую, баню или мобильный дом. Мы давно и активно взаимодействуем с MOBITRUCK. Компания пользуется поддержкой региона и внесла немалый вклад в развитие мер поддержки МСП, позволяющей оперативно запустить бизнес в Подмосковье на базе мобильной торговой точки», – отметила Зиновьева.
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