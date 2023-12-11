Профессор Лачуга призвал развивать инфраструктуру в сёлах

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Профессор Юрий Лачуга заявил о необходимости заселения сельских территорий россиянами, желающими работать на земле, для чего необходимо развитие соответствующей инфраструктуры.
«У нас есть программа развития сельских территорий, и на первом месте надо поставить продуктивный и хорошо оцениваемый труд на селе. Также для людей надо создавать инфраструктуру: аптеки, больницы, школы и т. д. Надо заботиться о том, чтобы сельское население не уменьшалось», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лачуга.
Он также отметил необходимость заселения сельских территорий именно россиянами, а не мигрантами.
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