Производитель сладостей из Подольска будет поставлять продукцию в ОАЭ

Фото: Мининвест МО
Компания «Деловое партнёрство» из городского округа Подольск подписала экспортный контракт с дистрибьютером из Объединённых Арабских Эмиратов на10 млн рублей. Подписание прошло на международной выставке в Дубае, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Международная выставка ISM Middle East 2023 собрала ведущие компании кондитерской отрасли со всего мира. Помимо «Делового партнёрства», её участниками стали ещё четыре подмосковные компании из Королёва, Коломенского, Домодедово и Ленинского городского округа.
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Лора Луганская