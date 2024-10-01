Производство перепелиных яиц в Подмосковье за год увеличилось на 18%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Поголовье перепелов в регионе превышает 300 тыс. голов, что на 72 тыс. больше прошлогоднего показателя. Крупнейшие в Подмосковье предприятия отрасли – ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове, которая специализируется на породе японских перепелов, и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе – хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород», – отметили в ведомстве.Как рассказали в пресс-службе, перепелиные яйца содержат аминокислоты, витамины А, D и В, кальций, магний, фосфор, железо, калий и селен.
Для поддержания здорового рациона рекомендуется соблюдать дневную норму употребления перепелиных яиц. В среднем допускается до 5-6 таких яиц в день.
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Лора Луганская