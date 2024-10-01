В Подмосковье построят импортозамещающее производство молочных смесей

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В Можайском городском округе появится высокотехнологичное производство сухих молочных смесей для детей, которые заменят грудное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. В дальнейшем её будут поставлять по всей России и на экспорт.
По её словам, завершить строительство производственного объекта и ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы из дружественных стран.
Запуск завода позволит заместить импортные аналоги продукции. Для его строительства Минимущества Московской области предоставило земельный участок площадью 10 га. Помощь в его подборе оказала Корпорация развития Подмосковья.
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«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в реализацию масштабного проекта оценивается в 11,2 млрд рублей. На производстве создадут около 180 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство производственного объекта и ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы из дружественных стран.
Запуск завода позволит заместить импортные аналоги продукции. Для его строительства Минимущества Московской области предоставило земельный участок площадью 10 га. Помощь в его подборе оказала Корпорация развития Подмосковья.
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Лора Луганская