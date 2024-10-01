В Подмосковье в октябре проведут около 170 ярмарок, посвящённых золотой осени

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области в октябре пройдёт около 170 тематических ярмарок, где представят фермерскую продукцию, товары производителей из России, Подмосковья и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом месяце состоятся тематические ярмарки, посвящённые золотой осени. Так, ярмарка «Осенняя» пройдёт в Старой Купавне, «Овощное ассорти» – в Раменском, «Жёлтый листопад» – в Истре, «Урожай» – в Кашире, «Дары осени» – в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» – в Кубинке, «Осенняя мозаика» – в селе Жаворонки Одинцовского городского округа», – рассказали в министерстве.Там добавили, что праздничные ярмарки, посвящённые Дню работников сельского хозяйства, состоятся в Щёлкове, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских муниципалитетах.
На ярмарочных прилавках представят молочную продукцию, мясные деликатесы, сыры, колбасы, овощи, фрукты, сладости и многое другое.
Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье построят импортозамещающее производство молочных смесей
В Московской области значительно выросло производство лекарств и медоборудования
Подмосковных производителей пригласили на экспортный форум «Сделано в России»
Лора Луганская