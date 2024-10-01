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В Подмосковье в октябре проведут около 170 ярмарок, посвящённых золотой осени

01 октября 2024, 17:27
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Московской области в октябре пройдёт около 170 тематических ярмарок, где представят фермерскую продукцию, товары производителей из России, Подмосковья и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В этом месяце состоятся тематические ярмарки, посвящённые золотой осени. Так, ярмарка «Осенняя» пройдёт в Старой Купавне, «Овощное ассорти» – в Раменском, «Жёлтый листопад» – в Истре, «Урожай» – в Кашире, «Дары осени» – в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» – в Кубинке, «Осенняя мозаика» – в селе Жаворонки Одинцовского городского округа», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что праздничные ярмарки, посвящённые Дню работников сельского хозяйства, состоятся в Щёлкове, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских муниципалитетах.



На ярмарочных прилавках представят молочную продукцию, мясные деликатесы, сыры, колбасы, овощи, фрукты, сладости и многое другое.

Полный список ярмарок, даты проведения и часы работы можно найти по ссылке.

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#московская область
#торговля
Производство перепелиных яиц в Подмосковье за год увеличилось на 18%
01 октября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Поголовье перепелов в регионе превышает 300 тыс. голов, что на 72 тыс. больше прошлогоднего показателя. Крупнейшие в Подмосковье предприятия отрасли – ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове, которая специализируется на породе японских перепелов, и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе – хозяйство по разведению перепелов эстонской, японской и радонежской пород», – отметили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе, перепелиные яйца содержат аминокислоты, витамины А, D и В, кальций, магний, фосфор, железо, калий и селен.

Для поддержания здорового рациона рекомендуется соблюдать дневную норму употребления перепелиных яиц. В среднем допускается до 5-6 таких яиц в день.

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#экономика
#сельское хозяйство
#яйца
#производство
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#птица
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В Подмосковье построят импортозамещающее производство молочных смесей
01 октября 2024, 16:57

Фото: iStock / LENblR

В Можайском городском округе появится высокотехнологичное производство сухих молочных смесей для детей, которые заменят грудное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию будут производить по технологии полного цикла из отечественных ингредиентов. В дальнейшем её будут поставлять по всей России и на экспорт.
«Для реализации импортозамещающего проекта инвестору предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в реализацию масштабного проекта оценивается в 11,2 млрд рублей. На производстве создадут около 180 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство производственного объекта и ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Проект реализуют российские и иностранные инвесторы из дружественных стран.

Запуск завода позволит заместить импортные аналоги продукции. Для его строительства Минимущества Московской области предоставило земельный участок площадью 10 га. Помощь в его подборе оказала Корпорация развития Подмосковья.

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#можайск
#екатерина зиновьева
#производство
#молочная продукция
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Плохие новости: названы машины, которые подорожают в ближайшее время
Frank Auto: первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой
01 октября 2024, 06:10

Фото: istock/Fahroni

В ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора, сообщили эксперты.
Подорожание коснется прежде всего моделей массового сегмента, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, первыми подорожают автомобили с минимальной наценкой.

«Машины подорожают примерно на 8-10%, что особенно затронет популярные модели. Также можно ожидать роста цен на подержанные автомобили», — отметила она в интервью «Известиям».
Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что автомобили стоимостью 2,2-2,5 миллиона рублей могут подорожать на 120-150 тысяч рублей. Более дорогие модели, стоящие 4,5-5 миллионов рублей, могут увеличиться в цене на 200-250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в силу с 1 октября, приведут к росту цен на все сегменты автомобилей. Об этом заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

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#автомобили
#компании
#интервью
#машины
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Предприятия Москвы нарастили производство продукции химической отрасли
30 сентября 2024, 20:44

Фото: iStock/ultramansk

Московские производители продукции химической отрасли наращивают объёмы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Город оказывает активную поддержку таким предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В настоящее время в столице действует порядка 260 предприятий химической промышленности, на которых работают более 25 тысяч сотрудников. Они производят продукцию, которая затем используется в различных сферах – от производства упаковки до автомобильной промышленности.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина власти города создают благоприятные условия для устойчивого развития предприятий химической отрасти, а также предлагают им свыше 20 системных инструментов поддержки.

Так, благодаря развитию отрасли, с января по июль текущего года компаниям удалось на 10% нарастить выпуск критически значимой химической продукции.

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#производство
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Силуанов рассказал, в каком случае с 2025 года будут использоваться средства ФНБ
Силуанов: Средства ФНБ будут использоваться в случае падения цен на нефть
30 сентября 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

В России будут пересмотрена роль Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 2025 года его средства будут использоваться в качестве страховки на случай снижения цен на нефть.
Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, часть резерва ФНБ может быть использована для финансирования инфраструктурных проектов, добавил он. В качестве средства балансировки федерального бюджета ФНБ больше использоваться не будет.

Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ «непростым». Тем не менее, по его мнению, ключевые задачи технологического инфраструктурного развития получат финансирование в полном объёме.

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#рф
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В Госдуме предложили создать внутреннюю биржу в рамках БРИКС
30 сентября 2024, 18:43

Фото: istockphoto/chrisman

В Государственной думе предложили создать единую биржу БРИКС. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Бабаков.
В разговоре с РИА Новости он выразил мнение, что создание такой биржи для торговли товарами и сырьём внутри блока с использованием национальных валют будет способствовать укреплению экономического суверенитета и независимости стран. Также парламентарий считает такой шаг важной вехой на пути укрепления многополярного мирового порядка.

Бабаков уверен, что создание биржи БРИКС заметно упростит и оптимизирует торговое сотрудничество между странами. Ведь в настоящее время торговля сырьём и товарами часто происходит через третьи государства, что приводит к существенному увеличению транзакционных издержек.

Кроме того, по мнению депутата, создание единой биржи будет способствовать инновационному развитию и модернизации экономик стран БРИКС, обладающих огромным потенциалом развития.

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#торговля
#сотрудничество
#мнение
#новости
#брикс
#экономика
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Страховые пенсии могут проиндексировать в 2025 году
В 2025 году могут проиндексировать на 7,3% страховые пенсии
30 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году страховые пенсии могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Об этом сообщается в документах Минфина об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановые период 2026 и 2027 годов.
Отмечается, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России. Для решения этих вопросов будут направлены все инструменты фискальной политики, в том числе выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, соцконтракты, повышение уровня пенсионного обеспечения с учётом фактически складывающейся инфляции и возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2025 года.

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#пенсии
#выплаты
#минфин
#минэкономразвития
#инфляция
#россия
#экономика
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Подмосковных производителей пригласили на экспортный форум «Сделано в России»
30 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Москве 14 октября состоится Международный экспортный форум «Сделано в России». Участие в нём примут отечественные предприниматели и эксперты сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
На форум приглашаются региональные производители и предприниматели. Участникам во время бизнес-лекций расскажут, как выйти на международные рынки, увеличить экспорт товаров и масштабировать бизнес в меняющихся условиях.
«Деловая программа предусматривает сессии от экспертов-практиков, круглые столы, общение с иностранными партнёрами, бизнес-игру, а также ярмарку продуктов, товаров народного потребления и продукции художественных промыслов», – поделились в министерстве.
Онлайн-регистрация участников доступна до 5 октября. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.

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#экспорт
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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки сериала «Наверх в Будущее»
На Серпуховском лифтостроительном заводе прошли съёмки фильма «Наверх в Будущее»
30 сентября 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московский области.
Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.
«Создатели проекта стремятся сформировать у подростков представления о профессиях, связанных со строительством, ЖКХ и с лифтовой индустрией. Главная цель – восстановить престиж рабочих профессий. Сейчас эта проблема стала одной из основных причин колоссального дефицита «синих воротничков» в реальной экономике», – отметили в ведомстве.
В массовых сценах снялись сотрудники СЛЗ – рабочие, инженеры и конструкторы. Они рассказывали героям о своих профессиях и создании современных лифтовых систем, в том числе интерактивных подъёмных механизмов будущего.

Каждый из членов команды сериала ранее участвовал в топовых кинопроектах. Смехов – российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, писатель, один из главных артистов легендарной «Таганки», где сыграл свыше 30 ролей.

Режиссёр и продюсер сериала Анна Гороян известна по мистическому триллеру «Тибра». Наталья Кривенко ранее создала сценарии к таким фильмам, как «Как я стал русским», «Гости из прошлого». А Александр Кузнецов – оператор таких картин, как «Угрюм-река» и «Анна Каренина». Роль мальчика – дебют московского школьника Александра.

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#мининвест мо
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#московская область
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