Производство уникальных меховых изделий появится в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Долгопрудном запустят производство уникальных меховых изделий. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Предприятие по выпуску меховых изделий «Графиня К» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль».
На территории предприятия будут располагаться производственные цеха, склад сырья и готовой продукции.
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«Объем инвестиций в строительство нового корпуса предприятия составит более 20 млн рублей. Завершение строительства и запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год. На данный момент компания производит порядка 500 изделий в месяц. Запуск новой площадки позволит увеличить объем выпускаемой продукции минимум на 20%. Будет создано дополнительно около 20 рабочих мест»,— поделилась зампред правительства Екатерина Зиновьева.
На территории предприятия будут располагаться производственные цеха, склад сырья и готовой продукции.
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Мира Полтева