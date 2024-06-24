Производство уникальных меховых изделий появится в Подмосковье

Изъятие российских активов в Евросоюзе приведет к непредсказуемым последствиям, поэтому бельгийские власти выступают против такой инициативы. Об этом в беседе с прессой рассказал глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем на совещании министров по финансам стран-участниц ЕС в Люксембурге.