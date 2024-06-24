«Коммерсант»: в Есипове в июле начнут собирать автомобили Exeed

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Бывший завод Mercedes-Benz в Есипове в июле начнет серийно выпускать премиальные автомобили Exeed – суббренда китайского автоконцерна Chery. Производство стартует согласно договору о контрактной сборке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, серийная сборка Exeed начнётся с модели VX. Отгрузки первой партии этих машин должны начаться в августе. Вторая модель должна встать на конвейер в феврале 2025 года.
В июне губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что первый инвестор на площадке в Есипове уже собрал первые 300 машин в прошлом месяце. По его словам, эта компания - один из лидеров китайского рынка. Она хочет выйти на объем 100-120 тысяч машин, в том числе электрических.
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Лора Луганская