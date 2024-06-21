Аграрии Московской области начали заготовку кормов для скота

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные сельхозпроизводители начали активно заготавливать корма для крупного и мелкого рогатого скота. Уже заготовлено 1,3 тыс. тонн сена и 65,8 тыс. тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье стартовала заготовка сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота, овец и коз. Всего планируется собрать 70 тыс. тонн сена, более 795 тыс. тонн сенажа и 675 тыс. тонн силоса. Это обеспечит скот кормами собственного производства в количестве 26,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Он заверил, что скот будет полностью обеспечен необходимыми кормами для производства продукция животноводства.
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Лора Луганская