«Прорыв»: Россия нарастила экспорт зерна

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Экспорт зерна из России с начала сельхозгода (с 1 июля 2023 года) составил более 60 миллионов тонн и уже превышает показатели аналогичного периода прошлого сельхозгода на более чем 10 миллионов тонн. Об этом председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин сообщил в беседе с «Интерфаксом».
Он подчеркнул, что российский экспорт прибавил свыше пяти миллионов тонн по пшенице и столько же по фуражным культурам – ячмень и кукуруза. Такие показатели, по его словам, стали прорывом в текущем сельхозсезоне.
По словам Зернина, наращивание показателей показывает миру, что Россия является лидером не только по экспорту пшеницы, но и по поставкам других зерновых и зернобобовых культур.
Также он добавил, что Россия расширяет рынки сбыта. Так, заметно выросли поставки в страны Азии, Латинской Америки и Африки к югу от Сахары. Также были возобновлены поставки в Индонезию, Марокко, Эритрею и Китай.
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По словам Зернина, наращивание показателей показывает миру, что Россия является лидером не только по экспорту пшеницы, но и по поставкам других зерновых и зернобобовых культур.
Также он добавил, что Россия расширяет рынки сбыта. Так, заметно выросли поставки в страны Азии, Латинской Америки и Африки к югу от Сахары. Также были возобновлены поставки в Индонезию, Марокко, Эритрею и Китай.
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Анастасия Чинкова