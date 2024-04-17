В прибалтийской стране возобновили закупки российского зерна

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После полугодичного перерыва Литва возобновила закупки зерна в России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статслужбы.
В феврале 2024 года в Литву ввезли 12,2 тысячи тонн российского зерна на сумму 1,95 миллиона евро. До этого Литва останавливала регулярный импорт зерна в мае 2023 года, в июле того же года была последняя поставка.
Вместе с этим Латвия начала наращивать закупки в России — 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро в феврале против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро в январе.
Ранее сообщалось, что переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку чуть не завершилось скандалом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вместе с этим Латвия начала наращивать закупки в России — 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро в феврале против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро в январе.
Ранее сообщалось, что переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку чуть не завершилось скандалом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак