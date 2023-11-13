Путин поручил передать Крыму все акции «Крымэнерго»

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Все 100% акций акционерного общества «Крымэнерго» должны быть переданы из федеральной собственности во владение Республики Крым. Такое поручение озвучил президент России Владимир Путин.
В соответствующем указе главы государства отмечается, что авторами инициативы выступили правительство Российской Федерации и совет министров Республики Крым.
По поручению Путина, 100% акций будет передано в собственность Республике Крым.
В октябре этого года глава республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что бывший генеральный директор ГУП «Крымэнерго», министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь подал в отставку.
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По поручению Путина, 100% акций будет передано в собственность Республике Крым.
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Анастасия Чинкова