Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию

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В список было включено 48 юридических лиц. Помимо перечисленных компаний, в перечень вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд нефтеперерабатывающих заводов (в том числе московский и омский), а также несколько предприятий «Газпромнефти».
Ранее российский лидер принял участие в открытии новых производственных объектов агропромышленного комплекса.
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