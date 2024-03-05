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Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь

Путин прилетел в Ставрополь чтобы посетить тепличный комплекс «Солнечный дар»
05 марта 2024, 16:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин прилетел в Ставрополь сегодня. Глава государства планирует посетить тепличный комплекс «Солнечный дар». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент РФ планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. С этой целью глава государства посетит тепличный комплекс «Солнечный дар», поговорит с работниками агропромышленного холдинга «Эко-культура», наметит пути его дальнейшего развития.

Кроме того, планируется, что Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Президент также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

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#владимир путин
#ставропольский край
#сельское хозяйство
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В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов
05 марта 2024, 16:36

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт почти двух тысяч многоквартирных домов планируется провести в Московской области в текущем году, по итогам работ условия проживания должны стать лучше у 500 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В этом году перед министерством стоит задача улучшить жилищные условия не менее чем полумиллиона человек. В планах провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», — цитируются в сообщении слова главы областного МинЖКХ Антона Велиховского.
Отмечается, что приоритетным направлением работ останется обеспечение газовой безопасности. В частности, газовое оборудование заменят в 532 многоквартирных домах. Кроме того, в рамках работ по капремонту будет установлено ещё 26 тысяч датчиков, реагирующих на уровень загазованности помещения.

Информациях о домах, вошедших в программу капремонта, размещена на интерактивной карте областного Фонда капитального ремонта.

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#подмосковье
#мкд
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В Подмосковье мужчина шесть часов издевался над женщиной
05 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/Fedorovekb

В городе Клин Московской области женщина написала заявление в полицию после того, как мужчина шесть часов издевался над ней.
С 3:00 до 9:00 4 марта 29-летний мужчина угрожал 28-летней женщине убийством, надевая на ее голову противогаз и распыляя перцовый баллон в ее сторону, пишут «Известия». Кроме того, он демонстрировал ей биту с железным наконечником, наносил удары, а также произвел несколько выстрелов в область правой руки из газового пистолета.

В тот же вечер женщина обратилась в полицию с заявлением против мужчины, требуя привлечь его к уголовной ответственности. По ее словам, она считает угрозы убийством реальными, учитывая агрессивное поведение мужчины.

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В городском округе Пушкино благоустроят Северный лесопарк
05 марта 2024, 16:23

фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2024 году будет благоустроен Северный лесопарк в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы,чтобы не навредить природной среде. С 2021 года по поручению губернатора мы запустили программу «Парки в лесу». Сегодня видим, как лесопарки пользуются огромным спросом среди населения. В этом году мы продолжим реализацию программы»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что парк модернизируют до конца текущего года. Кроме этого, ​перед территорией парка появится парковка на 200 мест.

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#пушкино
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Мособлэнерго отремонтирует в Подмосковье 350 км ЛЭП
05 марта 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Около 350 километров кабельных и воздушных линий электропередачи отремонтирует на территории Московской области компания «Мособлэнерго» в текущем году, обновление ЛЭП значительно улучшит электроснабжение в регионе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«При капитальном ремонте воздушный линий неизолированные провода заменяют на самонесущие изолированные провода (СИП), они служат гораздо надёжнее и позволяют сократить потери электроэнергии при передаче. Кабельные линии будут заменять там, где они уже отработали свой ресурс», — отмечается в сообщении.
Кроме того, компания обновит оборудование на 262 подстанциях и отремонтирует здания 258 распределительных и трансформаторных подстанций. В планах также расчистить от растительности 102 гектара охранных просек вдоль воздушных ЛЭП.

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Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров
Русяев: взимание платы за возврат товаров нарушает права потребителя
05 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/oatawa

Взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров нарушает права потребителя.
Об этом 5 марта в интервью для издания «Известия» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Он указал, что в соответствии со статьей 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней после его передачи, а если информация о порядке возврата не была предоставлена, то в течение трех месяцев. При этом закон не разрешает маркетплейсам взимать плату за возврат товара.

Русяев подчеркнул, что в случае возврата некачественного товара, приобретенного на маркетплейсе, потребитель имеет право безвозмездно отказаться от исполнения договора купли-продажи и требовать полного возмещения убытков, включая стоимость товара, расходы на его ремонт или замену, доставку к продавцу и другие расходы, без удержаний и дополнительных платежей, за исключением расходов на пересылку товара продавцу.

Ранее в этот же день российские законодатели представили в Госдуму новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который запрещает требовать от покупателей компенсацию за возврат товара.

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Названы проблемы «вечного двигателя» от «Росатома»
Эксперт Нигматулин: сначала надо доказать, что реактор с жидким свинцом работает
05 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/Vital Hil

Первый в мире ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя, который планируется запустить в России в 2027 году, рано называть технологическим прорывом.
Об этом в интервью Общественной службы новостей 5 марта заявил генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин.

«На пути реализации этого проекта огромнейшие технологические трудности. Сперва нужно показать, что он работает, а потом говорить, что он «вечный». «Вечное» сразу связано с экономикой – сколько будет стоить киловатт в час, сколько будет стоить искусственное топливо?» — отметил Нигматулин.
По его мнению, сперва инженерам нужно доказать работоспособность этого направления в атомной энергетике. Ключевым моментом такой технологии эксперт назвал его цену.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя уникальным проектом, который делает практически бесконечными природные ресурсы для атомной энергетики и сводит к нулю возможность аварий.

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#аэс
#интервью
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В Подмосковье 6 марта проведут проверку систем оповещения населения
05 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения проведут в Московской области в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В период проверки — с 10:30 до 12:00 — в населённых пунктах Подмосковья будут включены электросирены с непрерывным вещанием «Внимание всем!». А в 10:43 на десяти федеральных каналах телевидения и радиоканалах, которые входят в первый мультиплекс цифрового ТВ, а также на телеканале 360 штатное вещание прервётся на сообщение о проверке систем оповещения», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по ТВ и радио транслироваться будет следующее сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Ранее масштабная проверка систем оповещения проводилась в Московской области и по всей России 4 октября минувшего года.

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#московская область
#подмосковье
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В России предложили ввести налог на бездетность
Психолог Деулин: для роста рождаемости нужно ввести налог на бездетность
05 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/FamVeld

Так популярная на Западе субкультура «чайлдфри», то есть «свободный от детей», наносит вред традиционным ценностям в России. Чтобы ей противостоять, требуется ввести для россиян налог на бездетность. Такое мнение высказал «Газете.Ru» декан психологического факультета МГППУ Дмитрий Деулин.
Собеседник рассказал, что в институте, где он работает, неоднократно проводились исследования на тему, почему люди сознательно отказываются от идеи продолжения рода. Деулин отметил, что порой увлеченность данным течением доходит до крайних форм и выливается в открытую ненависть к детям, отвращение к беременным и только что родившим женщинам. Это противоречит традиционным семейным ценностям, которые существуют в России.

Дмитрий Деулин как сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета уверен, что все начинается с воспитания молодежи. Крайне важно объяснять юным жителям нашей страны ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример, проводить соответствующие занятия, в том числе в высших учебных заведениях.

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#налоги
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Россияне смогут посмотреть фильм о людях нужных профессий «Человек труда»
05 марта 2024, 15:23

Фото: istock / coffeekai

Производство полнометражного документального фильма «Человек труда», который признан лауреатом многих российских кинофестивалей, завершилось. Главным направлением реализации этого проекта стала популяризация человека труда.
«Человек труда» является фильмом о людях важных и нужных профессиях, о том, что счастье — это труд. В картине можно узнать историю людей обычных профессий. Фильм художественно передает атмосферу, в которой работают люди и то, как они наслаждаются своим выбором.

Посмотреть трейлер произведения можно на YouTube-канале творческого объединение «Яблоня» по ссылке.

Отмечается, что фильм не работает по агитационным клише, а предлагает зрителю задуматься о своем предназначении в жизни и выборе правильного пути в профессии.

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