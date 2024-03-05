Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин прилетел в Ставрополь сегодня. Глава государства планирует посетить тепличный комплекс «Солнечный дар». Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, планируется, что Путин в формате видеоконференции примет участие в открытии новых индустриальных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. Президент также намерен встретиться с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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